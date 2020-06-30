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Şeftali hasadı başladı, hedef Rusya

Şeftali hasadı başladı, hedef Rusya
Şeftali hasadı başladı, hedef Rusya

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üreticiler erkenci şeftalinin hasadına başladı. Bu yıl rekoltenin yüksek olduğu şeftalide hedef Rus pazarına ürün göndermek.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, isaören Mahallesinde başlayan erkenci şeftali hasadını yerinde inceledi. Çelik, "İnegöl'de her alanda değişik ürünler yetişiyor. Bugünde erkenci dediğimiz şeftalinin hasadı başladı. Fiyat olarak 4 ila 5 lira arasında satılıyor. İsaören'de 6 bin ton şeftali üretimi yapılırken, İnegöl genelinde ise 40 tonu buluyor. Buradaki şeftalinin bir diğer özelliği raf ömrünün daha uzun olması. Şeftali hasadının İnegöl'de eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor. İnşallah şeftalide de ihracat olacak. Rusya pazarı bizim için önemli. Hedefimiz Rusya'ya ihracat yapmak, bunun için görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

İsaören Kırsal Kalkına Kooperatif Başkanı Erhan Ulu, bu sene de şeftali hasadının güzel olduğunu belirterek, kooperatif olarak hedeflerinin iç piyasanın yanı sıra dış piyasaya mal göndermek olduğunu ifade etti.

Seyfettin Aras

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