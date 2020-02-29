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Şehidin acı haberi ailesine verildi

Şehidin acı haberi ailesine verildi
Şehidin acı haberi ailesine verildi

İdlib’de yaşanan hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın ailesine acı haber verildi.

İdlib'de saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın Samsun'un Çarşamba ilçesindeki evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki baba evine gelen Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Vekili Binbaşı Sadullah Kalaycı, şehadet haberini baba İsa Gülaştı'ya verdi.

Acı haberi alan aile yakınları büyük üzüntü yaşarken, Şehit Eyüp Gülaştı'nın baba evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

Şehidin cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Nuri Oğuzhan Şeker
 

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