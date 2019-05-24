Şehidin kanı yerde kalmadı !

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Elazığ'ın Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan sözde “Amed” eyaleti “Görese” alan sorumlusu ‘Sorej Tatvan' kod adlı Ferhat Akgün isimli terörist olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının, 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/EYP düzeneğinin patlaması neticesinde Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın şehit olduğu, aynı operasyonda Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü Güvenlik Korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edildi.

Erdal Anak



