İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehidin kanı yerde kalmadı !

Şehidin kanı yerde kalmadı !
Şehidin kanı yerde kalmadı !

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında 2018 yılında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Alanyalı Jandarma Komando Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın faili olan teröristin ölü ele geçirilmesi şehidin ailesini sevindirdi.

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Elazığ'ın Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan sözde “Amed” eyaleti “Görese” alan sorumlusu ‘Sorej Tatvan' kod adlı Ferhat Akgün isimli terörist olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının, 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/EYP düzeneğinin patlaması neticesinde Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın şehit olduğu, aynı operasyonda Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü Güvenlik Korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edildi. 

Erdal Anak


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Kadayıf Dolması Tarifi

Kadayıf Dolması tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.