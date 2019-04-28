İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şehir merkezinde şaşırtan görüntü! Bir süre sonra kayboldu

Şehir merkezinde şaşırtan görüntü! Bir süre sonra kayboldu
Şehir merkezinde şaşırtan görüntü! Bir süre sonra kayboldu

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde aç kalan Akbaşlı Kartal şehir merkezine indi.

Şehir merkezinde şaşırtan görüntü! Bir süre sonra kayboldu - Tıkla İzle

Bu yıl yoğun geçen kış mevsimi, insanları olduğu kadar yaban hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile bazı STK'lar zaman zaman doğaya yem bırakarak yaban hayvanlara yem desteği verdiler. 

Doğal ortamda yaşayan ve toplu yaşam alanlarında ender görülen Akbaşlı Kartal Çukurca ilçe merkezine inerek devlet hastanesi civarda bulunan alanlarda kendine yemek aradı. İlçe sakinleri tarafından görüntülenen Akbaşlı Kartal, bölgede bulduğu yiyeceği aldıktan bir süre sonra gözden kayboldu.  

Eren Kavak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.