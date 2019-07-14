İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit ateşi Ordu'ya düştü | Uzman Çavuş Salih Altuntaş

Şehit ateşi Ordu'ya düştü | Uzman Çavuş Salih Altuntaş
Şehit ateşi Ordu'ya düştü | Uzman Çavuş Salih Altuntaş

Hakkari’de geçtiğimiz günlerde teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş Salih Altuntaş, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Hakkari'nin Şemdilli ilçesinde Irak sınırına yakın bir bölgede 9 Temmuz tarihinde teröristler tarafından uzak mesafeden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Salih Altuntaş, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın şehadet haberi Ordu'nun Aybastı ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki evinde yakınlarına askeri erkan tarafından verilirken, baba ocağı da Türk bayrakları ile donatıldı.

Sosyal medya paylaşımları yürekleri dağladı 

Şehidin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise yürekleri yaktı. Şehit Altuntaş'ın, “Bazıları bizi üvey evlat gibi görse de vatan bizim öz anamız”, “Boş ver sağlam 4 arkadaş lazım herkese olduğu gibi bana da tabutumuzu taşımaya” şeklindeki paylaşımları yürekleri dağladı. 

Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu ve Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın şehit olduğu saldırıda Ordulu Uzman Çavuş Salih Altuntaş da ağır yaralanmış, askeri uçakla Ankara'daki Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı.  

Selim Kuşcu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.