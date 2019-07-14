Şehit ateşi Ordu'ya düştü | Uzman Çavuş Salih Altuntaş

Hakkari'nin Şemdilli ilçesinde Irak sınırına yakın bir bölgede 9 Temmuz tarihinde teröristler tarafından uzak mesafeden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Salih Altuntaş, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın şehadet haberi Ordu'nun Aybastı ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki evinde yakınlarına askeri erkan tarafından verilirken, baba ocağı da Türk bayrakları ile donatıldı.

Sosyal medya paylaşımları yürekleri dağladı

Şehidin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise yürekleri yaktı. Şehit Altuntaş'ın, “Bazıları bizi üvey evlat gibi görse de vatan bizim öz anamız”, “Boş ver sağlam 4 arkadaş lazım herkese olduğu gibi bana da tabutumuzu taşımaya” şeklindeki paylaşımları yürekleri dağladı.

Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu ve Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın şehit olduğu saldırıda Ordulu Uzman Çavuş Salih Altuntaş da ağır yaralanmış, askeri uçakla Ankara'daki Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Selim Kuşcu

