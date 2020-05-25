Şehit çocuğunun isteğini jandarma unutmadı

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen şehit aileleri ziyaretlerinde, 2015 yılında Hakkari'de şehit olan Piyade Er Coşkun Sekmen'in oğlu Yusuf'a jandarma ekiplerince uzaktan kumandalı araba hediye edildi. Suluca Mahallesi'ndeki evde Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette sevincini gizleyemeyen küçük Yusuf ile Karakol Komutanı Özdemir Karabağlı ve jandarma görevlileri uzaktan kumandalı araba ile oyun oynadı. Ziyaret nedeniyle şehit ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Nuri Oğuzhan Şeker