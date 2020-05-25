İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit çocuğunun isteğini jandarma unutmadı

Şehit çocuğunun isteğini jandarma unutmadı
Şehit çocuğunun isteğini jandarma unutmadı

2015 yılında Hakkari'de şehit olan Piyade Er Coşkun Sekmen’in oğlu Yusuf’un oyuncak isteğini, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yerine getirdi.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen şehit aileleri ziyaretlerinde, 2015 yılında Hakkari'de şehit olan Piyade Er Coşkun Sekmen'in oğlu Yusuf'a jandarma ekiplerince uzaktan kumandalı araba hediye edildi. Suluca Mahallesi'ndeki evde Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette sevincini gizleyemeyen küçük Yusuf ile Karakol Komutanı Özdemir Karabağlı ve jandarma görevlileri uzaktan kumandalı araba ile oyun oynadı. Ziyaret nedeniyle şehit ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Nuri Oğuzhan Şeker

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.