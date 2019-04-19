Şehit oğlunun maaşıyla yaptırdığı evi yandı

1994 yılında Van'ın Çatak ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Hacı Mustafa Aki'nin annesi Elife Aki, oğlunun kendisine bağlanan şehit aylığını biriktirerek Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Savrungözü mevkisine ev yaptırdı. Kış aylarında kar kalınlığının yer yer 2-3 metre olduğu Savrungözünde elektrik verilmemesine rağmen 20 Mart günü elektrikler açıldı. Ana elektrik hattından çıkan kıvılcımlar şehit annesi Elife Aki'ye ait evde yangına neden oldu. Kısa sürede tüm eve sıçrayan yangın sonucunda ev ve evde bulunan tüm eşyalar yandı.

Yaklaşık 150 bin TL zararın olduğu evde elektrik dağıtım şirketi yetkilileri önce yangının sorumluluğunu aldıklarını ve zararın karşılanacağını belirtmelerine rağmen daha sonra zararın karşılanmayacağına dair Elife Aki'ye tebligat gönderdiler.

Şehit oğlunun maaşıyla ev yaptırdığını ve evinde elektrik kontağından çıkan yangınla tamamen yandığını belirten Elife Aki “Dişimizden tırnağımızdan arttırdığımız parayla bir ev yaptırdık. O da bu şekilde yandı. Biz elektrik şartellerini kapatıp ayrılıyoruz evden. Normalde kışın elektrik verilmez. Elektrik verilmiş evde yangın çıkmış. Bir daha da ev yaptıracak durumum yok. Bir evde ne varsa o kadar eşyam vardı. Tüm ev eşyalarım da yangında yandı. Yetkililerden yardım bekliyorum ben” şeklinde konuştu.

Şehidin kardeşi Hüseyin Aki ise “20 Mart günü yanan evimize bir gün sonra gittik. Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri yangının kendilerden kaynaklı olduğunu söylediler ve zararımızın karşılanacağını belirttiler. Aradan bir süre geçtikten sonra ise zararın karşılanmayacağına dair tebligat aldık. Biz bu zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Selçuk Şavran