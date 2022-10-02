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Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Tokatlı polis memuru Mustafa Çalışgan (34), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olmuştu. Şehidin cenazesi Gaziantep'te yapılan törenin ardından havayoluyla memleketi Tokat'a getirildi. Baba ocağında helallik alındıktan sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına getirildi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

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