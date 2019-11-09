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Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi onarılıyor

Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi onarılıyor
Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi onarılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi’nin hasarlı bölümü sökülerek onarılmak üzere atölyeye götürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesinde öğrencilerin karşıdan karşıya güvenli geçişlerini sağlamak için yaya köprüsü inşa etmişti. Geçtiğimiz ay yaşanan kaza nedeniyle yaya trafiğine kapatılan Şehit Polis Serdar Gökbayrak üst geçidinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 5-6 Kasım'da yapılan onarım çalışmaları gece, 7 Kasım Perşembe günü yapılan çalışma ise sabah 6'da başladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece yaptıkları çalışmalar sonucunda üst geçidin hasarlı bölgesini sökerek atölyeye götürdü. Gerekli onarımın yapılacağı bölüm en kısa zamanda yerine getirilerek takılacak.

Cihan Atik

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