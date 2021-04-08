Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şırnak'ta Eren-10 Operasyonu kapsamında öldürülen ve kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın planladığı terör saldırılarından birinde 16 askerle birlikte şehit olan uzman onbaşı Özgür Yatakdere'nin Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan babası Hüseyin Yatakdere, “Devletimiz son terörist bitene kadar mücadele edecek. Bundan eminiz” diyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehitlerin kanını yerde bırakmadığını söyledi.

“Devletimiz son terörist bitene kadar mücadele edecek” 6 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya yapılan saldırı sonucu şehit olan 16 askerden biri ve ailesinin tek evladı olan uzman onbaşı Özgür Yatakdere'nin Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan babası Hüseyin Yatakdere aradan 6 yıl geçmesine rağmen oğlunun her adını duyduğunda gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek, evladıyla birlikte 16 askerin kanının yerde kalmadığı için sevinçli olduğunu söyledi. Baba Yatakdere, “6 Eylül 2015 tarihinde Hakkari Dağlıca'da 16 asker arkadaşıyla birlikte şehit oldu. İnşallah bu son olur. 16 vatan evladının kanı yerde kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetlerine, askerlerimize teşekkür ederiz. Devletimiz son terörist bitene kadar mücadele edecek. Bundan eminiz. Allah'ım yar ve yardımcıları olsun” dedi. Öte yandan şehidin annesi Saniye Yatakdere'nin ise geçtiğimiz aylarda korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

2015 yılında Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Uğur Yıldız'ın babası Sadık yıldız: "Her zaman dik durmaya, devletimizin yanında durmaya gayret edeceğiz"

Piyade sözleşmeli er olan oğlu Uğur Yıldız'ı 6 Eylül 2015 tarihinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit veren baba Sadık Yıldız, Fırat Şişman isimli teröristin öldürülmesini sevinçle karşıladı. "Duydum ki oğlumun kanı yerde kalmamış" diyen baba Yıldız, "Benim evladım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak askerlik görevine başladı ve Hakkari Dağlıca'da şehit ettiler. Oğlumun kanı yerde kalmadı. Şahsım adına, milletim adına teşekkür ediyorum. Çünkü bu vatan bölünmez bütünlüğüyle Türk halkının emaneti. Hiçbir gücün Türkiye'ye baş kaldırmaya gücü yetmez. Ve biz bunların üstesinden geliriz Allah'ın izniyle" dedi.

Türk ordusunun her zaman Türk halkının yanında yer aldığını söyleyen baba Yıldız, "Bütün komutanlara teşekkür ediyorum, oğlumun kanını yerde bırakmadılar. Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman dik durmaya, devletimizin yanında durmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİST

Terörist Fırat Şişman'ın 5 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi, 6 askerin de yaralanması eylemlerini planladığı ve bizzat katıldığı belirtildi. 2014-2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olan teröristin 2020 Eylül-2021 Nisan ayları arasında sözde Botan saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının da planlayıcısı olduğu bildirildi.