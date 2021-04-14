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Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 terörist öldürüldü

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 terörist öldürüldü
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice’de 5 sivil orman işçisi ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’i şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristlerden birinin Turuncu kategoride yer aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından icra edilen operasyonda; 8 Nisan 2020 tarihinde Kulp Güleç Mahallesi'nde 5 sivil orman işçisinin katledilmesi eylemini gerçekleştiren, ayrıca 9 Ocak 2021 tarihinde icra edilen YILDIRIM-7 Operasyonu'nda aynı bölgede Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit eden 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoriden yer alan Dara Zagros kod adlı Abdulsittar Özer olduğu belirlenmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” denildi.

Musa Erdoğan
 

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