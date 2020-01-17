İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehrin öteki çocukları, objektiflere böyle yansıdı

Şehrin öteki çocukları, objektiflere böyle yansıdı
Şehrin öteki çocukları, objektiflere böyle yansıdı

Türkiye genelinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılı için son ders zilinin çaldığı sabah Aydın’da objektiflere iki ayrı çocuk karesi yansıdı.

 Aydın il genelinde 181 bin 374 öğrenci karne sevinci ve tatil hayali ile sabah evden çıkarken, çöp ve hurda bulma hayali ile sabah barındıkları yerlerden yola çıkan şehrin öteki çocuklarının görüntüsü ise objektiflere bu şekilde yansıdı.

Aydın'da sabah öğrenciler servis ve özel araçlarla okula yetişme telaşı yaşarken, şehrin en işlek yerlerinden olan Adnan Menderes Bulvarı'nda bir başka çocuk grubunun ayrı bir telaş yaşadığı görüldü.

Boylarından daha büyük, kilolarından daha ağır iki tekerlekli çöp toplama arabaları ile Yenidörtyol Kavşağı'nda kaldırımı ve yürüyen merdivenleri kullanamadıkları için karayolu içerisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuklar çöp ve hurda bulma umuduyla şehre yayıldılar. Bir yanda karne sevinci ile okullarına koşan çocuklar, diğer yanda ise ülkelerindeki savaşın en mağduru olan çocukların yürek sızlatan hayat mücadelesini yansıtan görüntüler objektiflere bu şekilde yansıdı.

İbrahim Kılınç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.