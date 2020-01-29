Sekiz soruda yardımlarla ne yapılıyor?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremzedeler için düzenlenen kampanyada 50 milyon 576 bin 914 lira toplandı. Bu yardımların farklı şekilde konulduğu yönünde ortaya atıldı. Biz de AFAD yetkililerine özellikle sosyal medyada ortaya çıkan iddiaları sorduk. İşte kafalardaki şüphelerle ilgili sekiz soru:

1- Yardımlar nasıl toplanıyor?

AFAD ve Kızılay'ın banka hesaplarına para yollayarak veya SMS atarak nakdî yardımda bulunuluyor. Yiyecek, gıda, eşya ve ısıtıcı yardımında bulunmak isteyenlerin AFAD yetkilileriyle iletişime geçmesi gerekiyor. Bütün yardımlar, görevliler tarafından organize ediliyor ve dağıtılıyor.

2- Vatandaşlara nasıl ulaşıyor?

AFAD, Kızılay yetkilileri sahada vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yardımları anında iletiyor. Mağdurlar ayrıca, AFAD yetkililerine taleplerini iletebildiği gibi kaymakamlıklara, valiliklere ve kurulan danışmanlık merkezine müracaat edebiliyor. Bu sayede vatandaşların günlük ihtiyaçlarının yanı sıra diğer talepleri de karşılanıyor.

3- Koordinasyon nasıl sağlanıyor?

Gönderilen yardımların tamamı AFAD aracılığıyla iletilmesi şartıyla bölgeye sevk ediliyor. Gelen yardımlar, Elâzığ ve Malatya'da AFAD'ın lojistik depolarına yerleştiriliyor ve buralarda tutularak kayıt altına alınıyor. AFAD ile iletişim hâline geçmeden hareket edenlerin yardımları güvenlik sebebiyle kabul edilmiyor.

4- Acun'un topladığı paralar ne olacak?

Acun Ilıcalı başta olmak üzere STK'ların ve vatandaşların kendi aralarında topladığı paralarla önümüzdeki bir ay içerisinde Elâzığ'da 2 bin 250, Malatya'da da beş bin kişi kapasiteli konteyner kurulacak. Bu süre içerisinde vatandaşların her türlü ihtiyacı toplanan yardım paralarından karşılanacak.

5- Kayıt altına nasıl alınıyor?

Deprem bölgesinde lojistik depoları, il valilerin koordinasyonunda hareket ediyor. Barınma ile ilgili ihtiyaçlar AFAD, gıda ise Kızılay tarafından gideriliyor. Yapılan yardımlar bu depolarda kayıt altına alınıyor.

6- İhtiyaç sahibi nasıl belirleniyor?

Sahada bütün yetkililer, koordine olmuş bir şekilde çalışıyor. Valiler ve muhtarların sayesinde depremzedeler tek tek tespit ediliyor. Suistimali engellemek için yardımlar genellikle çadır kentlerden yapılıyor.

7- Çadırlar nasıl veriliyor?

AFAD yetkilileri, çadır talebinde bulunan depremzedeleri T.C. kimlik numaralarıyla kaydediyor. Çadırda kaç kişinin kalacağı, yaşları vs. bütün detaylı bilgiler kayıt altına alınıyor.

8- Suriyeliler kayrılıyor mu?

Şehir dışından gelen Suriyelilerin haksız yardım aldığı söylentileri doğru değil. İddialar tamamen yalan.

BULUTLU KÖYÜNE KONTEYNER MAHALLE

Elâzığ merkezli depremde Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu köyünde 26 ev hasar gördü. Bölgede “konteyner mahalle” kurulması için çalışma başlatıldı. Köye 500 metre mesafedeki alanda kurulacak 26 konteyner evde depremzedeler kalacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Türkiye Gazetesi