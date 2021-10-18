Sektörün önde gelenleri bu etkinlikte buluşuyor

Ulusal ve uluslararası alanda başarılı sektör temsilcileri ‘Gel İşimi Anlat' etkinliğinde buluşuyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından üniversite bünyesinde düzenlenen etkinlik öğrenciler açısından ise büyük önem taşıyor.

Söyleşi etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelecek konuklar ise şu şekilde:

“Eşkıya, Av Mevsimi, Organize İşler gibi filmlerin görüntü yönetmeni Uğur İçbak, Nuri Bilge Ceylan filmlerinin yapımcısı Zeynep Atakan, belgesel ve uzun metrajlı film yapımcısı Bulut Reyhanoğlu, Uluslararası Marmara Sualtı Festivali kurucularından ödüllü Sualtı Film Yapımcısı Bengiz Özdereli, sinema, dizi, klip ve reklam filmi yapımcısı ve yönetmeni Mustafa Karadeniz, ulusal ve global platformlarda bir çok ödülün sahibi aynı zamanda eğitimci kimliğiyle üniversitelerde ‘Marka Yönetimi' dersi veren Özgür Ahmet Köse, sunucu Ezgi Aşık, İyilik Müzesi Kurucusu ve Anatolity Sürdürülebilir Kültür ve Turizm Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, yapımcı ve moderatör Elif Dağdeviren, yönetmen ve senarist Ali İlhan.”

20 Ekim'de başlayacak etkinlik 17 Kasım'a kadar devam edecek.