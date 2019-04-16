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Sel Irak'ı da vurdu: Bin aile tahliye edildi

Sel Irak'ı da vurdu: Bin aile tahliye edildi
Sel Irak'ı da vurdu: Bin aile tahliye edildi

İran’ın doğusunu esir alan sel suları Irak’ın Meysan kentinde nehirlerin taşmasına neden olunca bölgedeki bin aile tahliye edildi.

Sel Irak’ı da vurdu: Bin aile tahliye edildi - Tıkla İzle

İran'ın doğusunu esir alan sel suları, Irak'ın Meysan ilindeki nehirlerin taşmasına sebep oldu. Sel suları binden fazla ailenin evini terk etmesine sebep olurken, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi selden zarar görenlere tazminat ödeneceğini açıkladı. Meysan İl Meclisi tarafından yapılan açıklamada, bin 400 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, 400 bin dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığı bildirildi.
Bölgeye intikal eden acil durum ekipleri, evlerini terk etmek zorunda kalanlara yardım ulaştırdı. Irak İçişleri Bakanlığı da selden etkilenen ailelere tazminat ödeneceğini doğruladı. 

Son 30 yılın en yağışlı kış mevsimini geçiren Irak'ta yoğun yağış sonucu birçok baraj uzun yıllar sonra taşma seviyesine gelmiş ve kapakları zorunlu olarak açılmıştı. Hükûmet, 1 Nisan'da sel riskine karşı Dicle Nehri'nin geçtiği Bağdat, Diyala, Musul ve Vasit vilayeti sakinlerini uyarmıştı. 

Abdulkadir Hacıoğlu 

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