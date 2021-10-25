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Sel suları denizde doğal mendirek oluşturdu

Sel suları denizde doğal mendirek oluşturdu
Sel suları denizde doğal mendirek oluşturdu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos’taki sel felaketi ve sonrasında etkili olan sağanak yağışlar sebebi ile Karadeniz'de doğal mendirek oluştu. Çamurla kaplanan deniz ise havadan görüntülendi.

Sel suları denizde doğal mendirek oluşturdu - Tıkla İzle

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde derelerin taşması neticesinde, onlarca can kaybı yaşanırken, çok sayıda araç ve ağaçta denize sürüklendi. Sel felaketi sonrasında, bölgede etkili olan sağanak yağışlar ile birlikte derelerden akan çamurlu su, Abana, Çatalzeytin ve İnebolu sahilinden Karadeniz'e karışıyor. Denize ulaşan çamurlu su, sahil şeridini kahverengiye bürüdü.

Çatalzeytin'de Akçay deresinden sel sularıyla akan malzemeler ise Karadeniz'de doğal mendirek oluşturdu. Yaklaşık 150 metre boyundaki doğal mendirek görenleri şaşırttı.

"150 metreye yakın doğal mendirek oluştu"

Akçay'dan akan su sebebiyle denizi çamurla kaplandığını söyleyen Tamer Çetin isimli vatandaş, “Sel felaketinin oluşturmuş olduğu Akçay bölgesinde aşağı yukarı 150 metreye yakın doğal mendirek oluştu. Denizimiz masmaviydi. Geçmiş yıllarda masmavi olan denizimizde herkes denize giriyordu. Ama Akçay bölgesinde yine zamanla yağışlar oluyor. Bu yüzden de Akçay'ın bütün bulanıklığı, çamuru, mili masmavi olan denizi çamura çevirdi” dedi.

"Bu dalgalar ne yazık ki sahilimize de zarar veriyor"

Fırtına nedeniyle denizde dalga boylarının 4-5 metreye kadar yükseldiğini ifade eden Çetin, “Bölgemizde zaman zaman sağanak yağış etkili oluyor. Akçay deresinden akan çamur ne yazık ki denizimizi çamur haline getirdi. Karadeniz'de görüldüğü üzere fırtınadan dolayı dalga yüksek. Bazen bölgemizde fırtına çıkıyor, bunun akabinde de dalganın boyları 4-5 metreye kadar yükseliyor. Zaman zaman dalgalar yolumuza kadar çıkıyor. Bu dalgalar ne yazık ki sahilimize de zarar veriyor” diye konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu
 

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