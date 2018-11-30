İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selçuk, 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile bir araya geldi

Selçuk, 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile bir araya geldi
Selçuk, 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘2023 Eğitim Vizyonu Uygulama Çerçevesi Toplantısı’na başkanlık yapmak üzere Rize’ye geldi.

Rize'de 81 ilin milli eğitim müdürünün katılımıyla "2023 Eğitim Vizyonu Uygulama Çerçevesi Toplantısı" gerçekleştiriliyor. Bakan Selçuk, toplantının gerçekleştirileceği otele gelerek otelin önünde kendisine çiçek hediye eden öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek "Sizler de birer çiçeksiniz" ifadelerini kullandı. Otel önünde bulunan, ulusal resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergiyi gezen Selçuk, çocuklarla bir süre sohbet ederek otele girdi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başkanlığını yaptığı toplantı Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları İbrahim Er ve Mahmut Özer, bakanlık birim amirleri ve diğer ilgililerin de katılımı ile basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantı programı 2 Aralık Pazar günü sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise günün sonunda gerçekleştireceği Rize Valiliği ziyaretinin ardından Rize'den ayrılacak.
(Hasan Fehmi Demir/İHA) 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.