İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selçuk Bayraktar: 'Teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız'

Selçuk Bayraktar: 'Teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız'
Selçuk Bayraktar: 'Teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız'

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Afrin Harekatı'nda olduğu gibi, teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız" dedi.

Selçuk Bayraktar: 'Teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız' - Tıkla İzle

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Bayraktar TB2 SİHA" ismiyle bir video paylaşan Bayraktar, "Afrin Harekatı'nda olduğu gibi, teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız. Rabbim Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Barış Pınarı Harekatı'nda tüm milletimizin gazası mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Vedat Bayraktar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.