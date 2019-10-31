Selçuk Yöntem “Benim Adım Feuerbach” ile İKÜ'de

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), “Benim Adım Feuerbach” adlı oyunuyla usta oyuncu Selçuk Yöntem'i konuk ediyor. Yöntem'in başrolde yer aldığı oyun, 7 Kasım Perşembe akşamı saat 19.00'da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Uzun süre akıl hastanesinde yattıktan sonra oyunculuk mesleğine geri dönmek isteyen bir adamın hikayesini konu alan “Benim Adım Feuerbach”, Alman oyun yazarı Tankred Dorst tarafından kaleme alındı. Türkiye'de ilk olarak 1995 yılında oynanan oyun, 23 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl tekrar sahnelenmeye başladı. Türkçeye çevirisi Sema Engin Edinsel tarafından yapılan ve tek perdeden oluşan oyunun yönetmen koltuğunda ise Ayşenil Şamlıoğlu oturuyor. Dekor tasarımı Gül Emre'ye, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait olan oyunda Selçuk Yöntem'e, oyuncu Toprak Can Adıgüzel ve Aslı Samat eşlik ediyor.

