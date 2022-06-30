Selde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Düzce'de etkili olan selde çok sayıda hayvan telef olurken, bazı bölgelerde de sel suları yüzünden mahsur kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün yönettiği kurtarma operasyonu Üçyol ve Fevziye köyleri meralarında gerçekleşti. Sabah saat 05'te Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, botlarla suyla kaplı alanlara giderek, mahsur kalan büyükbaş hayvanları kurtardı.

Başkan Faruk Özlü, "Bu sabah 05.00'ten itibaren Düzce Üçyol ve Fevziye Köyleri merasında üç gündür mahsur kalan hayvanları kurtarma operasyonuna başladık. Su basması sebebi ile mahsur kalmış 100'e yakın hayvanı kurtarmak için başlattığımız operasyon başarı ile devam ediyor" ifadelerinde bulundu.

Ali Yıldız

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