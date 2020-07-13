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Selden kurtulan şantiye çalışanları eşyalarını kurtarmaya çalıştı

Selden kurtulan şantiye çalışanları eşyalarını kurtarmaya çalıştı
Selden kurtulan şantiye çalışanları eşyalarını kurtarmaya çalıştı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde baraj inşaatının şantiyesinde yaşanan sel felaketinden kurtulan işçiler çamur yığınları arasında kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Selden kurtulan şantiye çalışanları eşyalarını kurtarmaya çalıştı - Tıkla İzle

Artvin'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış Yusufeli ilçesinde sele neden oldu. Tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajının şantiyesi sel nedeniyle balçıkla kaplandı. Çok sayıda araç kullanılmaz hale gelirken, bazı araçlar üzerlerine düşen kaya parçaları nedeniyle kağıda döndü. Yatakhanelerin ve ofislerin bulunduğu şantiye alanında temizleme çalışmaları devam ederken, işçiler çamur yığınları arasında kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Ozan Köse - Hasan Fehmi Demir

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