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Selin verdiği tahribat havadan görüntülendi

Selin verdiği tahribat havadan görüntülendi
Selin verdiği tahribat havadan görüntülendi

Bartın’da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası evlerin yıkıldığı, yolların göçtüğü Kozcağız beldesindeki tahribat dron ile havadan görüntülendi.

Selin verdiği tahribat havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Bartın'da meydana gelen sel felaketini ağır şekilde hisseden Kozcağız beldesinde, barajın tahliye kanallarından bırakılan sular sonrası yollar göçerken, biri 4 katlı, diğeri tek katlı 2 ev yıkıldı, çok sayıda iş yerini ve evleri su basmıştı.

Yaşanan sel sonrası ortaya çıkan manzara ise dron ile havadan görüntülendi. Kozcağız barajının doluluk seviyesinde olduğu gözlenen görüntülere, tahliye kanalından su salınmaya devam ediyor.

Yıkılan binanın bulunduğu mahalle tamamen tahliye edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ise bölgede inceleme yaptı.

Yasin Erdem
 

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