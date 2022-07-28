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Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın suyu çekildi, vatandaşlar karşıya yürüyerek geçiyor

Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın suyu çekildi, vatandaşlar karşıya yürüyerek geçiyor
Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın suyu çekildi, vatandaşlar karşıya yürüyerek geçiyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından su seviyesinin düştüğü Ezine Çayı’ndan vatandaşlar yürüyerek geçiyor. Vatandaşlar, ilçede faaliyette olan tek köprüye yürümek istemedikleri için dereden ayakkabı ve çoraplarını çıkartarak geçtiklerini söyledi.

Selin vurduğu Bozkurt’ta Ezine Çayı’nın suyu çekildi, vatandaşlar karşıya yürüyerek geçiyor - Tıkla İzle

11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından 27 Haziran'da ikinci kez sel sularına teslim olan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde onarım ve yapım çalışmaları devam ederken, ilçeden geçen Ezine Çayı'nın su seviyesi azaldı. İlçede yaşayan vatandaşlar, ayakkabı ve çoraplarını çıkartarak dereden yürüyerek geçiyor. İlçede sel sonrasında yapılan iki köprüden biri ise çalışmalar sebebi ile trafiğe kapatıldı.

İlçeyi ikiye bölen Ezine Çayı'ndan yürüyerek karşıya geçen vatandaşlar, ilçede bulunan tek köprüden karşıya geçilebildiğini ve o köprünün de kendilerine uzak olması sebebiyle çaydan yürüyerek geçtiklerini ifade etti.

İbrahim Şahin Demir

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