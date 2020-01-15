İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Semin Hekimoğlu: 'Zirve için zorlu virajı dönmeliyiz'

Semin Hekimoğlu: 'Zirve için zorlu virajı dönmeliyiz'
Semin Hekimoğlu: 'Zirve için zorlu virajı dönmeliyiz'

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, Afjet Afyonspor müsabakasının çekişmeli geçeceğinin belirterek, zirve için zorlu virajı geçmek zorunda olduklarını söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, ikinci yarıdaki ilk deplasman maçlarını oynayacaklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta kazanan iki takım mücadele edecek. Takım olarak moralimiz iyi. Hedefimize yürümemiz için kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Biz her maçımızı kendi içinde değerlendiriyoruz. Her maçımıza tam konsantre olup final maçı havası içinde oynuyoruz. Bu yarışı sürdürmenin felsefesi bu. Yeni transferlerin katılımı ile güç kazandığımız inancındayım" dedi. Afjet Afyonspor maçında kart cezalısı olan Hakan Yavuz'un forma giyemeyeceği belirtildi.

Gökmen Şahin

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.