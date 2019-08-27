Sendika başkanına saldıran şahıs tutuksuz yargılanacak

Olay 23 Ağustos tarihinde İzmit Tepecik Mahallesi Acısu Parkı meykiinde meydana geldi. İddialara göre S.U.E. isimli şahıs, Türk Metal-Sen Kocaeli Şube Başkanı ve Türk-İş Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız'a muşta ile saldırdı. Yıldız yaralanmasının ardından ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, S.U.E. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan S.U.E. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesinde muşta ile saldırıyı kabul etmeyen S.U.E., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

Nazım Özgün Erbulan

