Sera içinde damlama sulamayla Hint keneviri yetiştirmiş

Sarıgöl ilçesinde gelen bir ihbar üzerine Sarıgöl İlçe Cumhuriyet Savcısının talimatıyla harekete geçen Sarıgöl İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yukarıkoçaklar Mahallesinde M.B.'ye (58) ait bir bağ evinin çevresinde sera içerisinde damlama sulama sistemiyle yetiştirilmiş 590 kök dişi Hint Keneviri ele geçirdi.

Sarıgöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkoçaklar Mahallesinde M.B.'ye ait bağ evinin etrafında sera içerisinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine Sarıgöl Sulh ceza Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden yapılan operasyon neticesinde bağ evinin etrafında iki farklı bölgede sera ile çevrilmiş vaziyette boyları 40- 50 santimetre arasında değişen ve damlama sistemi ile sulanmış halde yaklaşık 590 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Yasa dışı ekim olayı ile ilgili alınan arama kararına istinaden bağ evinin içerisinde yapılan aramada ayrıca 45,70 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 80 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 60 adet dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, ele geçirilen dişi Hint kenevirleri yakılarak imha edildi. Adresinde bulunamayan M.B. için de yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Vehbi Sarıhan

