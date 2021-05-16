Sergen Yalçın, ilk kez gittiği İzmir deplasmanında 2 kupa peşinde!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımda tarih yazdı. Altyapısından yetiştiği takımı şampiyon yapan ilk teknik adam olan Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak İzmir'e ilk kez ayak bastı ve şampiyonluğu kazandı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takıma imza atan başarılı teknik adam, Beşiktaş'ın başında 55 lig maçına çıkarken, İzmir deplasmanında ilk kez boy gösterdi. Ege temsilcisiyle çıktığı 90 dakikanın sonunda sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Süper Lig'deki 16. şampiyonluğunu ilan ederken, Teknik Direktör Sergen Yalçın da, ilk kez teknik Beşiktaş Teknik Direktörü olarak gittiği İzmir'den şampiyonlukla döndü. Salı günü Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor ile Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılarda hedef çifte kupa.

Sergen Yalçın'ın tatil rotası

Her tatilinde ilk rotası İzmir olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında gittiği İzmir'den çifte kupayla dönmenin hedefinde. Şampiyonluğu kazanan siyah-beyazlılar, daha önce 2008-2009 yılında Mustafa Denizli yönetiminde ligi hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlamıştı. Şu anda Altay'ın başında olan Mustafa Denizli, Göztepe maçı öncesinde Beşiktaş'ın kamp yaptığı otele gelerek Sergen Yalçın'la bir araya gelmiş ve başarı dilemişti.

Bozhan Memiş