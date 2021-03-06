Sergen Yalçın: 'Kontrol tamamen bizdeydi'

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, “Böyle zorlu bir rakibe karşı, iyi bir takıma karşı üstün bir oyunla 3 puan almak gerçekten bizi çok mutlu etti. Özellikle takımın oyunundan, bireysel performanslardan, takım savunması anlamındaki yaptığımız işler bugün beni çok memnun etti. Skordan da oyundan da çok memnunum. Oyunun tamamen kontrolü bizdeydi. İkinci golden sonra skoru çok daha artırabilirdik ama maalesef pozisyonlarda biraz rahat davranınca istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Bugün için en üzücü taraf, harcadığımız pozisyonlardı. Ama 90 dakikanın tamamında rakibe tek pozisyon dahi vermedik, en önemli taraf buydu. Demek ki oyuncular nerede oynadığımızın, hangi pozisyonda olduğumuzun farkında. İnşallah yola da bu şekilde devam ederiz” açıklamasını yaptı.

“Sanki 15 pozisyon vermişiz gibi anlatıyorlar”

Takımın iyi bir birliktelik yakaladığını sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, “Oyuncularımız çok iyi mücadele ediyorlar. 5 maçta 15 puan aldık ve yediğimiz gol sayısı 1. Bunlar çok önemli değerler. Gol yememek ve rakibe pozisyon vermemek çok değerli. Bazı maçlarda 1 tane pozisyon veriyoruz ve öyle bir anlatıyorlar ki, sanki 15 pozisyon vermişiz. Bizim takımın da büyüklüğü buradan belli oluyor. Bugün oyunun ikinci yarısında birçok pozisyonu değerlendiremedik. Rakibe de pozisyon vermedik. Futbolcular savaşıyor sahada, bu da oyuncuların en büyük artısı. Bazen maçlar sonuca odaklı oynanıyor. Hafta içindeki Yeni Malatyaspor maçı da böyleydi. Futbol bir sonuç oyunudur. Bazen istediğiniz performansların olmadığı maçlarda sonuca gitmek çok önemlidir. Bana göre Gaziantep bu ligin en iyi kadrolarından birisine sahip. Böyle bir rakibe karşı bu kadar pozisyona girmek, iyi oynamak ve oyuncuların agresif oynaması bizim için çok sevindirici” ifadelerini kullandı.

“Herkes futbolcuları beklerken, 4. sarı kartı ben gördüm”

Sezonun ilk yarısına kıyasla aynı maçlardan daha çok puan çıkardıklarını söyleyen Sergen Yalçın, “İlk yarıya göre puan olarak önde gidiyoruz. İlk yarıda Konyaspor'a, Gaziantep'e kaybetmiştik. İlk yarıda aldığımız puana göre öndeyiz. Milli maç arasından önce 2 Başakşehir, 1 Fenerbahçe maçı var. Hepsi zor maçlar. İyi hazırlanacağız” dedi.

Takımda sarı kart sınırında 4 isim olmasına karşın kendisinin cezalı duruma düşmesiyle ilgili de konuşan Yalçın, “Şaşırttım biraz herkesi. Oyuncuları bekliyorlardı sarı kart için, ben 4'ledim sarı kartı. Bazen konuşmalar hakem arkadaşları rahatsız ediyor. Mete hoca bugün sarı kart gösterdi. Gösterebilir, normal. Biraz fazla itiraz etmiş olabiliriz. Rakip takım antrenörü benden daha fazla itiraz etti ama sarı kartı ben gördüm. Hakem arkadaşlar bugün iyi yönetti maçı. Gördüğünü çaldı. Bizim istediğimiz de buydu, gördüklerini çalsınlar. Sezon başından bu yana VAR'dan herhangi bir şey almadık. Neredeyse 10 haftadır lehimize penaltı bile çalınmadı. Ne VAR devreye girdi, ne de hakem arkadaşlar gördü. Demek ki biz penaltı atamayacağız ama rakipler atacak. Tabii ki bunu bugünkü pozisyon için söylemiyorum, bugünkü penaltı pozisyonu doğru karardı” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş

