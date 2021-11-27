Sergen Yalçın: “Yarın başkanla görüşeceğim, istifa da dahil birçok gündemimiz var”

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a sahasında 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk olarak oyunla ilgili konuşan ve mücadeleyi değerlendiren Yalçın, “Oyunla ilgili şunu söyleyeyim, bugün çok fazla konuşulacak bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Tamamen kader kısmetle ilgili bir geceydi bizim için. Çok acayip şeyler oldu. Yediğimiz goller, sakatlıklar, maçın yönetimi, VAR sistemi, çok ters yakalandığımız bir gece oldu. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorduk ama bu şartlarda yapmamız biraz zor. Hakemlerle ilgili çok fazla konuşmadım ama özellikle VAR sisteminin devreye girmesi, verilen penaltı, Necip'in gördüğü kırmızı kart öncesinde Josef'e yapılan faul var. VAR'ın bizim aleyhimize olan pozisyonlarda anında devreye girmesi, lehimize olan pozisyonlarda devreye girmemesi enteresan. Televizyonda yayıncı kuruluş tarafından gösterilmeyen görüntüler var.

İstediğimiz zaman “Bu görüntüleri sildik” diyorlar. Silerler tabii. Bugün 10 dakikada VAR devreye girdi ve koskoca bir camiayı çökertti. Bunları bahane olarak söylemek istemiyorum ama içimde kalmasın. Türk futbolu adına üzgünüm. Bu durumun içinde olduğumuz için, özellikle kendim böyle güvensiz bir durumda olduğum için üzgünüm. Bu bahane değil. Sezon başından bu yana performansımız beklenenin çok altında. Bu sezon çok daha geniş bir kadro kurup daha iyi işler yapacağımızı planlarken, istediğimiz gibi gitmedi. Bu düşüşleri daha önce de yaşadık ama bu biraz uzun oldu. Büyük camialarda bunun altından kalkmak da zor oluyor. Toparlamaya çalışıyoruz ama bunu beceremedik.

Burada bir sorumluluk varsa, bu sorumluluk benimdir. Taraftarımızın inanılmaz desteğiyle buraya geldik ve bugüne kadar inanılmaz bir destek verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Onların beklentilerini karşılayamadık ama burası Beşiktaş. Her zaman düştüğü yerden kalkmasını bilir. Oyuncuların psikolojisi çok aşağıya düştü. Çok acayip goller yiyoruz, hiç beklemediğimiz şeyler oluyor. Başımıza gelmedik kalmadı. O yüzden üzgünüz. Ben ekibim ve oyuncularım adına taraftarımızdan özür diliyorum bu durum için” ifadelerini kullandı.

“Her türlü ihaleyi alırım”

Bireysel performansların düşüklüğünün yanı sıra çok farklı bir oynadıklarını da söyleyen Sergen Yalçın, “Bireysel performanslar tabii ki düşüktü ama bugünkü maç çok enteresandı. Hiç kaleye gelmeyen bir rakiple oynuyorsunuz, penaltı oluyor, sonrasında VAR'dan kırmızı kart çıkıyor. Necip'in kırmızı kartından önce Josef'e yapılan yüzde 100'lük bir faul var. N'Sakala kendi camiasına ve oyuncu arkadaşlarına saygısızlık yaptı. Sezon başında Salih'i oynatıyorduk, bugün almadık. Bu normal bir durum. Sonuçta fazla oyuncumuz var ve birilerinin kenarda kalması gerekiyor. Bizde şu anda oynamayan oyuncu yok ama zaman zaman bazı tercihler yapıyoruz. Tercihlerin eleştirilmesini çok doğru bulmuyorum. Oyunu, skoru, hamleleri eleştirebilirsiniz ama tercihler, oyuncu performansına bağlı tercihler. Oyuncu beklentiye karşılık vermediğinde tercihler yanlış oluyor. Şu anda yaptığım işte başarısızım. Burada sorumlu olacak kişi benim. Her türlü ihaleyi alacak kişi benim, hiç problem değil. Yeter ki işler iyi gitsin. Ben her türlü ihaleyi alırım” dedi.

“Bütün sorumluluk bana ait”

Takımda hiçbir problem olmadığını da dikkat çeken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Maaşlar günü gününe ödeniyor. Aralarında hiçbir sorun yok. Bizim de oyuncularla problemimiz yok. Buradan çıkışı göremiyoruz. Görmek istiyoruz ama bu bugünlük durum değil. İlk oynadığımız Borussia Dortmund maçından sonra bütün düzenimiz bozuldu. Sakatlıklar başladı, lige dönüyoruz, sakatlıklar sürüyor. Antrenman programını değiştirdik, sistemi değiştirdik, analizler yapıyoruz. Bazen analiz yapılmıyor deniliyor ama analizi her hoca yapar. Kimi az yapar, kimi çok yapar ama bu işin bir parçasıdır analiz. Sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni antrenman metotları buluyoruz, her şeyi yapıyoruz ama bazen işler olmadığında olmuyor. Bazen düzeltemiyorsunuz işleri. Burada kimin olduğunun önemi yok. Oyuncuların psikolojisi bozuluyor, reaksiyon göstermesi gerekiyor ama dönüşü yapamıyor. Bizden daha üzgün birisi olabilir mi? Ama yapacak bir şey yok. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Taraftarlarımız çok sahip çıkıyorlar bize. İşler kötü gittiği zaman sorumluluk alabilecek kapasitedeyim. İşler iyi gitmiyor, kazanamıyoruz. Birçok sorunumuz var. Biraz da kader maalesef bizi buraya götürüyor. İlk 10 dakikada 4 tane yüzde 100 pozisyonumuz var ama top kaleye girmiyor, kaleye gelen ilk atakta penaltı oluyor. Tabii ki bu düşüşten üzgünüz ama elimizden gelen bu” açıklamasını yaptı.

“Taraftar tepkisinde haklı”

Oyuncuların da fikirlerini aldıklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Yalçın, “Oyuncuların da fikirlerini alıyoruz, bir problem olduğunu da söylemiyorlar. Oyuncuların isteklerine de cevap vermek istiyoruz. Bilmeden yaptığımız hata varsa bunu da değiştiririz. Antrenmanlarda da bir sorun yok. Arkadaşlık çok iyi. İdmanlarda kavga çıkmıyor, sıkıntı çıkmıyor. Görünün hiçbir sorun yok. Sahada oynanan kötü oyun ve alınan kötü sonuçlar var. Hiçbir şeyi çözemedik henüz” dedi.

Taraftar tepkisine de değinen Yalçın, “Taraftarların oyunculara verdiği tepki kadar doğal bir şey olamaz. Başarıda nasıl ödül alıyorsanız başarısızlık kısmında da o protestoya maruz kalırsınız. Biz de zamanında oynadığımızda çok protesto edildik. İyi gittiğimizde de el üstünde tutulduk. Futbol oynayan herkes hisseder bunu” diyerek devam etti.

“Yarın başkanla görüşme yapacağız”

Oyuncuların kendisine karşı bilerek oynamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Yalçın, “Asla öyle bir düşünce içine giremem. Doğal olarak sorumlu benim. Yöneten benim. Geçen sene 2 kupa aldığımızda sorumlu nasıl bensem, bugün de sorumlu benim. Bu camia bizim camiamız. Kendi adıma çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Gidişatımız iyi değil. Yarın başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız. Bu gidişat iyi bir gidişat değil.

Futbol böyle. Kimi zaman iyi gidersiniz, bazen sevinir bazen üzülürsünüz. Yarın başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız” dedi. İstifa edip etmeyeceği hakkında da konuşan Yalçın, “Bu konu da dahil birçok konu gündemimizde. Yarın belli olacak” diye konuştu. Ümraniye'de yalnız bırakıldığı yönündeki haberlerle ilgili konuşan Yalçın, “Ümraniye'de asla yalnız kalmadık. Yöneticiler her gün orada. Ceyhun Kazancı, Emre Kocadağ her zaman bizimle, başkan da zaman zaman geliyor. İşler kötü gittiğinde büyük camialarda bunlar konuşuyor. ‘Hoca yalnız bırakılıyor, hocanın konsantrasyonu yok, antrenmana gelmiyor' derler. Geçen sene de hoca tesise kaçta geliyor diyorlar. Sanki ben banka memuruyum. Bir iş yapıyoruz başarısızız. Bu kadar” diyerek sözlerini tamamladı.

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