Seride durum yine eşitlendi : Fenerbahçe Beko: 85 - Anadolu Efes: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. karşılaşmasında Fenerbahçe, Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, bütün periyotlarda önde bitirdiği mücadeleyi 85-69'luk skorla kazandı. Fener bu sonuçla seriyi 3-3'e taşıdı. Maçın en skoreri Fenerbahçe'de 21 sayı ile oynayan Guduric olurken, Efes'de ise Larkin 16 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Öte yandan müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar için 2 kez anons çalındı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder

Fenerbahçe Beko: Melli 14, Melih 10, Kalinic 10, Sloukas 11, Guduric 21, Sinan Güler, Ali Muhammed 11, Ahmet 8, Datome

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Anadolu Efes: Larkin 16, Yiğitcan 2, Doğuş, Metecan, Onuralp, Sertaç, Moerman 7, Buğrahan 9, Micic 12, Ömercan, Dunston 11, Simon 12

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 17-11 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 38-36 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 53-52 (Fenerbahçe lehine)

5 faul alan: Simon (Anadolu Efes)

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon son maça kaldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştığı Anadolu Efes'i 85-69'luk skorla mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirdi. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde son müsabaka cuma günü Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar cezasından dolayı yer alamayacak. Seride iki takım da deplasmanda 1'er kez galibiyet çıkarabildi.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan final serisinde alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe: 93

Fenerbahçe: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe: 82 - Anadolu Efes: 73

Anadolu Efes: 86 - Fenerbahçe: 76

Fenerbahçe: 85 - Anadolu Efes: 69

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

Nikola Kalinic 100. maçına çıktı

Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı mücadelesinde oynadıkları Anadolu Efes karşılaşmasıyla sarı-lacivertli forma ile ligdeki 100. maçına çıkmış oldu.

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncus Nikola Kalinic, ligde dalya dedi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko'nun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırladığı müsabakada Kalinic, sarı-lacivertli forma ile 100. lig maçına çıktı. 2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de görev yapan Sırp basketbolcu, takımıyla 2016-2017 sezonunda Euroleague Şampiyonluğu da yaşamıştı. Bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29 müsabakada forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 11.29 sayı ortalamasıyla takımına katkı sağladı.

Kalinic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi altıncı maçında Anadolu Efes'i 85-69'luk skorla mağlup ettikleri mücadelede 19 dakika parkede kalarak, 10 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu