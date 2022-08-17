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Şeride takılan kurye kazılan kanala düştü

Şeride takılan kurye kazılan kanala düştü
Şeride takılan kurye kazılan kanala düştü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir moto kuryenin yoldaki kanala düşmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Şeride takılan kurye kazılan kanala düştü - Tıkla İzle

Kaza, geçen Cumartesi Umurca Mahallesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden moto kurye, yol ortasında duran şeride takılarak motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolda elektrik hatlarını yer altına almak için kazılan kanala düştü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi yaralıya hafif şekilde yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale etti. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Moto kuryenin kanala düşme anı ve çevredekilerin yardıma koşması, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Hamdi Yörür

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