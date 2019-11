Serkan Özbalta: 'Bursaspor deplasmanında kazanma odaklı bir oyunla sahada olacağız'

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Bursaspor maçı öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtlayan Özbalta, "Ne bizim takımımızdan ne de Bursaspor'dan hiçbir oyuncunun sakatlanmadığı, seyircilerin zevkle izleyeceği bir maç olsun" diye konuşurken, Keçiörengücü'nün hedefleri konusunda ise, "İlk 2 içerisinde yer alıp neden şampiyonluk olmasın diye kendi içimizde konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bursaspor, 3 puan silme cezası almasına rağmen üst sıralarda tutundu"

Hafta sonu karşılaşacakları Bursaspor'u değerlendiren Serkan Özbalta, "Bursaspor'u anlatmaya gerek yok. Camia olarak saygı duyduğumuz, çok büyük taraftar topluluğuna sahip bir takım. Sıkıntılarla dolu bir yıl geçirdiler. Sıkıntılarla dolu yeni bir yıla başladılar. Yeni bir takım kurdular. Çok donanımlı bir altyapıları var. Çok yetenekli ve karakterli oyuncuları var. Bunu Süper Lig ve TFF 1. Lig deneyimi olan futbolcular ile harmanlayıp iyi bir kadro oluşturdular. 3 puan silme cezası almalarına rağmen üst sıralarda tutundular" şeklinde konuştu.

"Hiçbir oyuncunun sakatlanmadığı, seyircilerin zevkle izleyeceği bir maç olsun"

Bursaspor deplasmanında kazanmaya odaklı bir oyun ile sahada olacaklarını vurgulayan Özbalta, sözlerine şöyle devam etti:

"Oynayacağımız maçın zorluğunu biliyoruz. Milli takım arasını rakibimizde iyi değerlendirmiştir. Bizde iyi değerlendirdik. Pozitif oynayan iki takımın mücadelesi olacağına inanıyorum. İki takımda maçı kazanmak isteyecek. Bir futbol felsefemiz var. Sahada bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bir oyun tarzımız var. Rakibin ismine bakmadan, kiminle oynuyorsak sıralamada bizden çok aşağıda olabilir veya bizden çok yukarıda olabilir. Yukarıya hiç kompleks yapmadan, aşağımızda bulunan takımı küçümsemeden, içeride yada dışarıda oynadığımız bütün müsabakaları kazanma kendi oyunumuzu yansıtabilme güdüsü ile sahaya çıkıyoruz. Bugüne kadar bunu gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Bursaspor deplasmanında da bu felsefemizden dışarı çıkmayarak kazanma odaklı bir oyunla sahada olacağız. Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olsun. Ne bizim takımımızdan nede Bursaspor'dan hiçbir oyuncunun sakatlanmadığı, seyircilerin zevkle izleyeceği bir maç olsun."

Keçiörengücü'nün hedefi 3 puan

Mor-beyazlı ekibin Bursaspor karşısındaki hedefinin 3 puan olduğunun altını çizen Serkan Özbalta, "Milli takım arasında fiziksel olarak hazırlığımızı yaparken ve teknik taktik ile bu işi yoğururken zihinsel anlamda konuşmalarımız hep bu yönde oldu. Biz inşallah oraya kazanmaya gidiyoruz. Bunu başarırız veya başaramayız. Daha önce 11 maça çıktık. Başardığımız zamanlarda oldu, başaramadığımız zamanlarda oldu. Ama peşin peşin gidip 'Bursaspor ile oynuyoruz acaba ne olur?' demiyoruz. Benim ve ekibimin tahammül edemediği kırmızı çizgimiz şu; 'Hangi takımla oynarsan oyna çok ciddi şekilde saygı duy. Ama bunun yanında kendinden emin bir şekilde oyun felsefeni o gün sahaya yansıt' bunları oluşturup bir araya getirdiğimiz zaman inşallah hafta sonu kazanacak takımın biz olacağına inanıyorum" dedi.

"Oyuncuların performansından ve takım olarak geldiğimiz noktadan memnunum"

Ligde geçen sürede oyuncuların bireysel performansından ve takımın halindeki performanstan oldukça memnunun olduğunu belirten Serkan Özbalta, "Şu an aldığımız puanın birkaç puan üzerinde olabilirdik. Klişe olabilir ama çıktığımız ilk sezonda topladığımız puan tatmin edici. Kısacası oyuncuların performansından ve takım olarak geldiğimiz noktadan memnunum. Ligin bitimine 6 maç var, bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Daha önceki röportajımda da söylemiştim. Futbolcularıma hep söylüyorum. Sıralamada bulunduğumuz konum ile yetinmememiz gerekiyor. Kaçıncı sırada olursak olalım gelişimimize devam etmemiz lazım. Genel anlamda baktığımız zaman ilk senemizde iyi bir noktadayız" diye konuştu.

"İlk 2 içerisinde yer alıp neden şampiyonluk olmasın diye konuşuyoruz"

Takımın hedeflerine değinen Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Her maç bizi başka bir noktaya götürüyor. Kazandığımız maçlarda oyunumuzu geliştiriyoruz, kaybettiğimiz veya berabere kaldığımız maçlarda ise oyunumuzu geliştirerek bir noktaya varmak istiyoruz. Her maçın sonunda bir hedef belirlemiyoruz. Ama kendi iç dünyamızda belirlediğimiz bir hedefimiz var. Açık konuşmak gerekirse ilk haftadan bu yana yukarıyı hedefliyoruz. Bir üst lige çıkmak istiyoruz. Keçiören'i insanlar tanımayabilirler. Keçiören bir ilçe ama birçok şehirden fazla nüfusa sahip. Bazı dinamikleri harekete geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Takımın üst lige çıkması durumunda ilçenin çehresinin değişeceğine inanıyorum. Evet her maç adım adım gidiyoruz, kazanıp önümüze bakıyoruz. Ama bizim kısa, orta ve uzun vadede belirlediğimiz planlarımız ve hedeflerimiz var. İlk 2 içerisinde yer alıp neden şampiyonluk olmasın diye kendi içimizde konuşuyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

