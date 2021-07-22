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Servis minibüsü motosiklete çarptı: Anne ve oğlunu ölüm ayırdı

Servis minibüsü motosiklete çarptı: Anne ve oğlunu ölüm ayırdı
Servis minibüsü motosiklete çarptı: Anne ve oğlunu ölüm ayırdı

Antalya’da servis minibüsünün motosiklete çarptığı trafik kazasında bir kadın hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Servis minibüsü motosiklete çarptı: Anne ve oğlunu ölüm ayırdı - Tıkla İzle

Kaza, Serik ilçesi Belek turizm yolunda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan ve Serik istikametine giden Ramazan Günal ile Ayşe Günal'ın bulunduğu motosiklete, M.K.'nin kullandığı 07 C 82392 plakalı servis minibüsü çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe Günal olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü oğlu Ramazan Günal, ağır yaralı olarak özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası durumu öğrenen yakınları sinir krizi geçirirken, Günal'ın cenazesi Serik devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, kaza sonrası soruşturma başlattı.

Mehmet Demirci
 

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