'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak

Balıkesirli Cengiz Çetin, yeni geliştirdiği ‘Sessizlik Habercisi, İlk Yardım Meleği' adını verdiği buluşunu uygulamalı olarak İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Çetin, tasarladığı cihazla insanların hayatının kurtarılacağına inandığını belirterek, “Bu cihaz Sessizlik Habercisi. Yalnız yaşayan insanlar için düşündüğüm bir cihaz olup, başlarına gelecek kalp krizi, felç, inme ve şok gibi hallerde yakınlarına haber verebilmek için geliştirdiğim bir cihazdır. Yalnız yaşayan bu insanlar başlarına bu gibi tehlike meydana geldiğinde yanında bulundurduğu bir SOS arama tuşu vasıtası ile konum mesajı atar ve telefonla aranmasını sağlar. Konum mesajı ve telefonunu alan yakınının yapacağı ilk iş ilgili kişiyi araması olur. Sessizlik Habercisi mesajı alan ilgili kişiyi arayarak, durumuna göre 112 acil veya yakında oturan bir kişiyi arayarak yönlendirebilir. O yüzden Sessizlik Habercisi çok önemli bir cihazdır" dedi.

Çetin, cihazın devre içi ve devre dışı şekilde kullanılabileceğini söyleyerek, "Uzun süre içinde uyanmayıp, algı yapmazsa cihaza tanımlanan iki telefon numarasına konum atar ve birinci derece yakınına da telefon açar. Bu mesajı atınca kişi kendini kurtarmış olur. Konum mesajını alan kişiler ya telefon açar ya kendisi gider, ya bir arkadaşını gönderir ya da alacağı bilginin durumuna göre 112'yi alarm çalan yakınının evine yönlendirerek acil müdahale edilmesini sağlar. Bu cihazın ikinci özelliği de çarşı, pazara çıkma özelliğidir. 24 saat evde hapis yaşayacak değilsin. Çarşı, pazar gezmen lazım, dostlarına gitmen lazım. Belki şehir dışına çıkacaksın. Cihazın dışarıda tuşu vardır. Cihazın dışarıda tuşuna basarak evdeki sistemi arama ve alarm sistemlerini kapatıyorsun. 2 ay dışarıda kalsan bile alarm devreden çıkıyor. Dışarıda tuşu eve geldiğin zaman devreye sokmayı unutsan bile SOS cihazının alarm butonuna bastığın zaman yardım mesajlarını ilgili yerlere ulaştırır" şeklinde konuştu.

Hüseyin Tokmak - Hasan Otağ Fırıncıoğulları

