Sevgililer Günü'ne özel stil sahibi tasarımlar

DeFacto, Sevgililer Günü'nde en özel duyguları tarzlara yansıtmaya yardımcı olan tasarımlar sunuyor. En romantik gün için ‘Kendini Sev, Kendini Kutla' sloganıyla yola çıkan marka, çiftlerin 14 Şubat alışverişi heyecanına ortak oluyor.

Markanın 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı parçalar arasında her stile uygun, birçok seçenek yer alıyor. 14 Şubat'ta da uyumlu bir görünümden vazgeçmeyen çiftler için hazırlanmış; birbirini tamamlayan pantolon, tişört, deri ceket ile bere, çanta ve bot gibi aksesuarlar; ikonik ve yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Şıklık ve zarafeti, modern dokunuşlarla harmanlamayı seven kadınlar için bohem çiçekli elbiseler iddialı bir hediye alternatifi olurken, stiline önem veren beylere uygun hediyeler arasında ise denim pantolonlar, sweatshirt, gömlek ve ceketler öne çıkıyor.

Sevgililer Günü Koleksiyonu, markanın internet adresi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarında modaseverleri bekliyor.