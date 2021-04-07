İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sevgilisiyle tartışarak kaçmaya çalışan kadını 1 km uzakta buldular

Sevgilisiyle tartışarak kaçmaya çalışan kadını 1 km uzakta buldular
Sevgilisiyle tartışarak kaçmaya çalışan kadını 1 km uzakta buldular

Düzce’de gece saatlerinde sevgilisiyle yaşadığı tartışma sonucu ev terlikleriyle kaçan kadının kaçmaya çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti. Ekipler, kaçarken terlikleri ayağından çıkan kadını 1 kilometre uzakta bularak koruma altına aldı.

Sevgilisiyle tartışarak kaçmaya çalışan kadını 1 km uzakta buldular - Tıkla İzle

İLGİLİ VİDEO
Sevgilisiyle tartışarak kaçmaya çalışan kadını 1 km uzakta buldularSevgilisiyle tartışarak kaçmaya çalışan kadını 1 km uzakta buldular
Düzce'nin Konuralp Mevkii Orhangazi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda sevgili olan Seda C. İsimli kadın ile Uğur P. İsimli şahıs evde tartışmaya başladı. İddialara göre tartışmanın büyümesi üzerine Seda C. terlikleriyle evden yardım isteyerek kaçtı. Kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını evden 1 kilometre uzakta bularak koruma altına alırken Uğur P. ise gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ali Yıldız - Selçuk Akyol
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.