Sevilen isimler unutulmaz bir müzikal gece geçirdi

Hayatın içinden hikayeleri müzik aracılığıyla güçlü ve derin bir şekilde dinleyicilerle buluşturan Yüzyüzeyken Konuşuruz, Red Bull Müzik Stüdyoları, New York'a çıkarma yaptı. Grup, ‘Kazılı Kuyum' isimli teklisini burada analog olarak kaydetti. New York'tan Bomonti'ye uzanan bu müzik yolculuğunun anlatıldığı mini belgeselin tanıtımı ise ‘Red Bull Sunar: New York'ta bir analog' isimli gecede gerçekleşti.

Yüzyüzeyken Konuşuruz'un müzik yolculuğu yayında

Aynı zamanda belgeselin ön gösteriminin yapıldığı gecede, Yüzyüzeyken Konuşuruz ilk defa Kazılı Kuyum'u seslendirirken, sevilen şarkıları ile canlı bir performans gerçekleştirdi. Yüzyüzeyken Konuşuruz'un Red Bull Müzik Stüdyoları, New York'taki müzik macerasının belgesel tadında çekilen videosu Red bull'un internet platformundan sevenlerine sunuldu.

Selin Şekerci, Tamer Yılmaz ve Derya Karadaş grubu canlı izledi

Oyuncu Selin Şekerci ve Derya Karadaş, fotoğrafçı Tamer Yılmaz, modacı Niyazi Erdoğan, müzik yazarı ve DJ Murat Meriç, radyocu Yasemin Şefik, Survivor ile tanınan Anıl Berk Baki, internet fenomenleri Karya Çandar ve Akmet Aksöz gibi birçok sevilen isim grubu bu özel gecede yalnız bırakmadı.

Kazılı Kuyum plakları 24 Ocak'ta raflarda yerini alacak

‘Kazılı Kuyum' isimli tekli, 10 Ocak itibariyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Grup, böylece müzikseverlere daha sıcak ve organik bir sound sunabilmeyi amaçladı. Analog olarak kaydedilen Kazılı Kuyum'un sınırlı sayıda üretilen plakları ise 24 Ocak itibariyle tüm müzik marketlerde satışta olacak.