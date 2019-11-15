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Sevilen sanatçı Göksel, Ataşehir Açık Hava konserlerinde sahne alacak

Sevilen sanatçı Göksel, Ataşehir Açık Hava konserlerinde sahne alacak
Sevilen sanatçı Göksel, Ataşehir Açık Hava konserlerinde sahne alacak

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Göksel, Ataşehir Açık Hava konserlerinde sahne alacak.

Ataşehir Açık Hava konserlerinde bu hafta sevilen sanatçı Göksel hayranlarıyla buluşacak. Cumartesi gecesi Watergarden İstanbul havuz sahnesinde sahne alacak Göksel, sevilen şarkılarını seslendirecek. Enerjisi, şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanan Göksel, sahnesinde son şarkısı “Hiç Yok”un yanı sıra ilk şarkısı “Sabır”dan bugüne müzikseverlerin kalbinde iz bırakmış bütün hit şarkılarını söyleyecek. Merakla beklenen konseri için hummalı bir çalışma yürüten Göksel, izleyicilerini pek çok sürprizle karşılayacak.

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