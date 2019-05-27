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Seyir halinde giden otomobil alev alev yandı

Seyir halinde giden otomobil alev alev yandı
Seyir halinde giden otomobil alev alev yandı

Bursa’da trafikte seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Otomobil içerisinde bulunan iki kişi, yanan araçtan kendilerini son anda dışarıya attı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Caddesi Nilüfer Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametinde seyir halinde bulunan 16 Z 0426 plakalı otomobil bir anda motor kısmından alev aldı. Yanmaya başlayan otomobilde bulunan sürücü ve yolcu konumundaki bir vatandaş otomobili yol ortasında durdurarak kendilerini son anda dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yoldan geçen diğer sürücüler yanan otomobile yangın tüpleriyle müdahale etti. Sürücülerin müdahalesi yetersiz kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.  

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