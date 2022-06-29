İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seyir halindeki aracın motoru yandı

Seyir halindeki aracın motoru yandı
Seyir halindeki aracın motoru yandı

Osmaniye’de seyir halindeki ticari aracın motor kısmı yandı. Dumanı fark eden sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 BPC 53 plakalı ticari araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Motor kısmında çıkan dumanı fark eden sürücü otomobili sağa çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Merden İslah
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.