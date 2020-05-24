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Seyir halindeki otomobil alev aldı!

Seyir halindeki otomobil alev aldı!
Seyir halindeki otomobil alev aldı!

Adıyaman’da, seyir halinde olduğu esnada alev alan otomobil, refüjdeki ağaçları sulayan belediye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AN 356 plakalı bir otomobil seyir halinde olduğu esnada Karapınar Mahallesi Trafo Kavşağı yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Otomobilin motor kısmında çıkan alevleri fark eden araç sürücüsü otomobilden inerek alevlere müdahale edeceği esnada refüjde bulunan ağaçları sulayan Adıyaman Belediyesine ait su tankeri otomobilin üzerine su püskürterek alevi söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilin motor kısmında maddi hasar meydana geldi.
Cihan Kizir

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