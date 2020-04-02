Seyir halindeki tır alev alev yandı

Olay, Ankara-İzmir karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi(OSB) civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Savaş Çalık idaresindeki 42 HC 338 plakalı tuvalet kağıt yüklü tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, kendini dışarıya atarak hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alev topuna dönen tıra müdahale etti. Bölge trafik ekipleri yol güvenliğini alırken, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tırda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tır sürücüsü yangını yara almadan atlatırken, Ankara-İzmir yolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kaldı. Yangında tır kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

Behzat Akcan