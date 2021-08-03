Seyir tepesinden acı fotoğraf net şekilde görülüyor

28 Temmuz sabahında çıkan ve 4 gün süren Aydıncık orman yangınının ardından, bölgede vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor. Afet bölgesi ilan edilen ilçede yetkililer tek tek hasar tespit çalışmaları yaparken, insanların da acil ihtiyaçları karşılanıyor. Büyük bir alanda etkili olan ve çok miktarda orman alanı da kül olurken, ilçede bulunan seyir tepesinden yangının acı yüzü net bir şekilde görülüyor. İlçe merkezi ve arka dağlardaki ormanlık alanın büyük bir bölümü kül olurken, çok miktarda da meyve ağacının yandığı görülüyor. Daha önce yeşil ile mavinin buluştuğu alan bugünlerde yerini siyah ve maviye bırakırken, görenlerin yüreklerini burkuyor.

Bölgede orman ekiplerinin tedbirleri devam ederken, bazı bölgelerde de soğutma çalışmaları sürüyor.

Koray Ünlü-Hüseyin Yıldız