Sezonun son gemisi Kuşadası'nda

Kış olması sebebiyle kapalı olan birçok esnaf gemi gelince kepenklerini kaldırdı ve yolcular alışveriş için merkeze indi. Gemi yolcularını program dahilinde Atina, İskenderiye, Ashdod, Limassol, Rodos ve Kuşadası götürdü. ‘3 Kıtayı 1 Haftada' gezi programı için Rodos'tan gelen gemi akşam saatlerinde Atina'ya döneceği öğrenildi. Su Üstünde yetkilisi Eren Budaklı, 2020 yılında da Kuşadası limanın ilk gelecek olan geminin yine Celestyal Crystal olacağını ve aynı program çerçevesinde yolcu getireceğini söyledi.

İsmail Ümit Dilşen

