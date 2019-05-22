Shepherd Color Company'den sürdürülebilirlik açıklaması

Sürdürülebilirlik girişimi, son yıllarda küresel çapta ivme kazandı. Shepherd Color Company'nin de uzun yıllardır farklı şekillerde sürdürülebilirlik uygulamaları gerçekleştirdiğini belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, kompleks inorganik renk pigmentlerinin lider global üreticilerinden şirket, sürdürülebilirlik kavramını 80 yılı aşkın süredir insanlar ve çevre konusunda 'doğru olanın yapılmasına' olanak tanıyacak şekilde dikkate almaktadır. Değerlerini korumak ve müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak amacıyla bu alanda gösterdiği çabaları geliştirmeye devam ediyor.

Satın Alma Müdürü Chris Collesel, konu ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri dile getirdi: "Sadece ürünümüzle ne yaptığımız değil, aynı zamanda neler temin ettiğimizi de içerecek şekilde hammaddelerimizi nasıl tedarik ettiğimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi ve daha düşünceli olduk".

Şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Nathan Hatfield, ise Shepherd Color'un kapsamlı büyümede dahi sosyal sürdürülebilirlik odağının, insan ilişkileri hakkındaki ilkeler ve politikalar esas alınarak düzenlendiğini belirterek sözlerine şu ifadeleri ekledi: "Eğitim ücretinin ödenmesi gibi programları koordine etme şeklimiz bunun bir göstergesidir. İster yarı zamanlı, isterseniz de tam zamanlı bir çalışan olun, eğitim ücretini almaya hak kazanıyorsunuz. Aynı zamanda akredite üniversitelerden birinde lisans programına katılmak isteyebilirsiniz".