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Sibirya soğuklarının etkisiyle dondu, kırağı ile gözden kayboldu

Sibirya soğuklarının etkisiyle dondu, kırağı ile gözden kayboldu
Sibirya soğuklarının etkisiyle dondu, kırağı ile gözden kayboldu

Sivas’ın Yıldız beldesinde bulunan Yıldız Göleti, dondurucu soğuğun etkisiyle dondu. Kırağıyla kaplanan donmuş gölet adeta gözden kayboldu.

Sibirya soğuklarının etkisiyle dondu, kırağı ile gözden kayboldu - Tıkla İzle

Sivas'ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuğun etkisiyle kentte birçok yer buzla kaplandı. Sivas kent merkezine 51 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesinde bulunan Yıldız Göleti de Sibirya soğuklarının etkisiyle dondu. Donan göletin yüzeyinin kırağıyla kaplanmasıyla birlikte gölette güzel görüntüler oluştu. Kırağıyla birlikte göl adeta gözden kayboldu. Bölgede bulunan vatandaşlar gölet üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar gölet üzerine taş atarak buzun kırılıp kırılmayacağını test etmeyi de unutmadı.

Yıldız Beldesi sakinlerinden Osman Elmas, “Burası Yıldız Beldesinde bulunan bir gölet. Tarımsal amaçlı kullanılan gölet. Sibirya soğuklarının etkisiyle donmuş. Kırağıyla kaplanmış bir arazi görünütüsü oluşturmuş. Baya ilginç duruyor, buzu baya kalın” dedi.

Demet Karakuş - Veysel Korkmaz

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