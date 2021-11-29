Şiddetli rüzgar nedeniyle Çamlıca Tepesi'ndeki Türk bayrağı uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından, Lodos ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesinde bulunan dev Türk bayrağı, şiddetli rüzgara dayanamayarak direkten kopup uçtu. Gökyüzünde uçan bayrak Çamlıca Tepesinden uzaklaştı.

Kaybolan Türk bayrağı bulundu

Gökyüzünde uçan bayrak Çamlıca Tepesinden uzaklaştı. Kaybolan bayrak, Üsküdar'da bulunan bir okulun bahçesinde polis ekipleri tarafından bulundu.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik - Elyesa Karatepe

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