Şiddetten kaçarak sokakta kalan anne ve 4 çocuğuna yardım eli

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan R.M. (28), iddiaya göre kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle çocukları S.M.A. (7), A.M.A. (5), A.M.A. (4) ve S.M.A. (2) ile beraber evini terk etti. Çaresiz kadın, 4 çocuğuyla birlikte bir yorganın üstünde parkta kalmaya başladı.

Görüntüler sosyal medyaya düştü, hayırseverler yardım eli uzattı

Dört küçük çocuğuyla birlikte sokakta kalan kadının görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine İzmirli vatandaşlar harekete geçti. İzmirli hayırsever Berrin Güner ve İzmir Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Derneği (İZTUMED) Başkanı Bedri Yalçın, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla R.M. ve çocukları bulundukları yerden alarak bir otele yerleştirdi.

Ali İhsan Çiftçi

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