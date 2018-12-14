Siemens Türkiye'den tedarik zincirinde süreçleri hızlandıran teknoloji: 'Bilgin'

Siemens Türkiye, dijitalizasyon odağı kapsamda tedarik zinciri yönetimi tarafından hayata geçirilen yeni yazılım robotu 'Bilgin'i duyurdu. Uzun soluklu iş gücü gerektiren lojistik süreçlerde zaman tasarrufu sağlayan Bilgin, tedarik zincirine önemli avantajlar sunacağı kaydedildi.

Tuğrul Günal: "Bilgin ile bin 750 saatlik iş sürecini 25 saate düşürüyoruz"

Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal, geliştirdikleri yeni robot yazılımı Bilgin ile ilgili şunları söyledi: “Sözleşmeli hizmet sağlayacılarımız ile lojistik süreç; hak edişlerin liste olarak alınması, bu listedeki fiyatların operasyonda çalışanlar tarafından sözleşme rakamlarına göre kontrol edilmesi, sistem üzerinden sipariş açılması, siparişin tedarikçiye ulaşması, düzenlenen fatura onayının sistem üzerinden başlatılması gibi aşamalar üzerinden yürütülüyor. Tüm bu süreçler yılda yaklaşık bin 750 saatlik iş gücü gerektiriyor. Siemens Türkiye tedarik zinciri yönetimi olarak, yeni yazılım robotumuz Bilgin ile bu süreyi 25 saate düşürerek ciddi bir zaman tasarrufu elde ediyoruz. Üstelik tüm süreci oluşabilecek manuel hatalardan da arındırıyoruz. Süreçlerimizi 70 kat hızlandırdığımız bu teknoloji sayesinde sipariş sürecinin hızlanmasnı da sağlayarak, verimlilik ve rekabette önemli avantajlar elde edeceğiz".

Yapılan bilgilendirmede, yazılım robotu Bilgin'in sunduğu avantajlar şöyle sıralandı:

Zaman tasarrufu, artan verim ve rekabet avantajı

Hak edişlerin sözleşmelerdeki fiyatlara uygun hesaplandığının kontrol edilmesi

Manuel hata oranının düşürülmesi

Maliyetlerin düşürülmesi

Katma değerli ve stratejik işlere daha çok zaman ayrılması

Siparişin tedarikçi firmalara daha hızlı iletilmesi