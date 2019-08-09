İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siemens'ten yeni frekans konvertörü serisi

Siemens'ten yeni frekans konvertörü serisi
Siemens'ten yeni frekans konvertörü serisi

Siemens yeni frekans konvertörü serisini duyurdu. Yeni seri; suyun ve havanın kontrol edilmesini, sınırlanmasını, her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve taşınmasını sağlayacak.

Teknoloji şirketi Siemens yeni frekans konvertörü serisini duyurdu. SINAMICS G120X adıyla geliştirilen ürünün, altyapı uygulamalarında ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi hedefleniyor. 

Şirketten yapılan açıklamada ürün; suyun ve havanın kontrol edilmesini, sınırlanmasını, her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve taşınmasını sağlayacak. Ayrıca ürün; yüksek makine performansı, uygun maliyet, yüksek karlılık için buluta kolayca bağlandığı ve akıllı telefonla uzaktan kumanda edilecek.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.